Deze foto komt uit het boek "White Identity. Racial Consciousness in the 21st Century" van Jared Taylor. "Niet leverbaar" bij Bol omdat het een racistisch manifest is, van een white supremacist. "As one revolutionary to another", schrijft de auteur aan de ontvanger. Het boek op de foto is eigendom van Thierry Baudet, die Taylor zelf vroeg om het boek te signeren na hun dinertje in het Ambassade Hotel in oktober 2017. Taylor was in Nederland voor een kaalkopjescongres van de identitaire Vinexsplenglers van Erkenbrand.

Het was al langer bekend dat bij het vijf uur durende diner Freek Jansen en zijn toenmalige vriendin Carola Dieudonné aanwezig waren als entourage van Baudet, maar in het nieuwe Baudetboek van Harm Ede Botje en Mischa Cohen staat nu ook onthuld dat in Taylors gezelschap "twee Erkenbranders, onder wie Fausto Lanser" waren meegekomen. De andere was mogelijk Milan Bruynzeel, een van de oprichters van Erkenbrand. (Relevant citaat na de breek.)

Maar het was Freek Jansen die het etentje op poten had gezet. Hij was destijds stagiair van Baudet bij Forum voor Democratie. Over zijn 'lidmaatschap' van het hevig in de Forumperikelen teleurgestelde Erkenbrand ("Forum voor Democratie is ten prooi gevallen aan de liberale, Fortuynistische en zionistische vleugels, die niets minder dan een coup hebben gepleegd") wordt al jaren gespeculeerd.

Tijdens het diner in 2017 probeerde Jansen indruk te maken op Taylor, vertelt onze nieuwe bron. Op een opmerking dat de wereldbevolking uit 7 miljard mensen bestaat, reageert hij met "That is, if you count the Africans." Dit en meer opmerkingen (die we om bronbeschermende redenen niet allemaal letterlijk citeren) die werden gemaakt, kun je in bepaalde context als harde of ironische grap zien, maar tijdens het dineren met openlijke racisten en supremacisten komen ze wel in een ander daglicht andere duisternis te staan.

Na afloop legde Baudet zijn versie van Taylors boek op de receptiedesk, voor de ogen van een zwarte hotelmedewerker waarvan vermoed wordt dat die een bron was voor de originele (en nog steeds irritant onleesbare) Correspedant-roman die over het diner verscheen. “Jared, don’t go before you sign this”, zei Baudet, en aldus geschiedde: "As one revolutionary to another", schreef Jared Taylor aan Thierry. NOU. Leg maar uit, Jared, waarom je destijds met een volslagen waanzinnige dineerde!



Update: Naar aanleiding van dit topic, krijgen we bevestiging van zowel de aanwezigheid van Milan bij het diner als de aanwezigheid van Freek bij meerdere Erkenbrand-bijeenkomsten.

