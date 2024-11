Er is weer nieuws uit de op-papier-binnenparlementaire-maar-toch-eigenlijk-vaker-buitenparlementaire fractie van Forum voor Democratie. Pepijn van Houwelingen neemt zwangerschapsverlof. (en wij maar denken dat zoiets alleen voor D66 metromannen is, red.) Zijn vrouw (Pepijn van Houwelingen heeft een vrouw, red.) bevalt binnenkort van alweer de 3e Pepijn Jr. en dus wil Pepijn Sr. tijd maken voor zijn gezin. Daarmee breekt dus een nieuw hoofdstuk aan in de zetel-3-saga waar FvD sinds januari mee bezig is. Toen trad Freek Jansen "tijdelijk, tot de zomer" terug om voor Van Houwelingen plaats te maken, zodat Van Houwelingen kon deelnemen aan de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie. Het duurt alleen nog heeel lang voordat die parlementaire enquête klaar is (december 2026) dus zó "tijdelijk, tot de zomer" kon die tijdelijke vervanging niet zijn, en dan laten we nog even buiten beschouwing dat deze wisseltruc op papier ook helemaal niet tijdelijk is. In juli stelden wij al de vraag WAAR IS FREEK JANSEN? en daarop krijgen we nu NOG STEEDS GEEN ANTWOORD. Want wie denk je dat de tijdelijke vervanger van de tijdelijke vervanger van Freek Jansen wordt?? RALF DEKKER.