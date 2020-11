Een twatterstorm uit de Amsterdamse bubbel. Dat hebben we nog niet eerder gehad. Het lijkt mij niet kies als er daadwerkelijk nazi's rondlopen of ideeën uit die hoek gepropageerd worden. Een paar plaatjes uit whatsapp zeggen niet zo veel. Ik krijg wekelijks uit diverse Duitse whatsappgroepen heel wat meer en grovere plaatjes binnen. Dat maakt het nog geen nazi's, maar men neemt de linkse kramp niet langer serieus. Daar worden dus grappen over gemaakt. Deze kunnen op of over het randje zijn, maar gekwetst worden is een keuze. De eeuwige schuld is niet eeuwig en de verontwaardiging is selectief. Pol Pot staat bij enige linkse aanvoerders op een voetstuk en daar hoor je niemand over. Ik heb tot nu toe meer zinnige ideeën gezien bij FvD dan tijdens decennia rariteitenkartelkabinetten. Ik heb in een intern onderzoek van FvD meer vertrouwen dan in een Hugo-met-de-schoenen-onderzoek.