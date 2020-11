Thierry is een filosoof, die leren op een andere manier denken en ook methodes om recht te lullen wat krom is. Filosofie is een heel nuttig gereedschap in de wetenschap, namelijk niets voor lief aannemen, elke gedachte tot in extremo doorvoeren om te kijken waar je uitkomt etc. Zo zijn er een hele batterij filosofische methoden die echt nut hebben, mits goed gebruikt. Daardoor is Thierry niet scherp genoeg op dit soort dingen, hij houdt teveel van theorietjes uitdenken en het spel van filosoferen. Daardoor gaat hij m.i. steeds op zijn bek, omdat hij niet ziet wanneer zijn filosofie, of die van een ander, de grens overgaat waar het niet meer met de werkelijkheid, of een beschaafde maatschappij te verenigen is.

Kortom, Thierry zit in een rol waar hij niet geschikt voor is. Hij moet geen partijleider zijn, hij hoort in een denktank van de partij te zitten. Laat Nanninga, Eppink of Cliteur het leiderschap op zich nemen, dat is voor de partij een stuk beter.