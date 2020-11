Een schilderij als dit:

4.bp.blogspot.com/__YXMGeGDfiw/TTQ4jZy...

(Hitler met een kind en Anne Frank ernaast van Ronald Meullong)

is een kunstding, en dan is wel duidelijk dat het een vondst is. Al of niet confronterend of verwarrend.

Maar in appjes gaat dat mis als de context niet duidelijk is, zeker als je politiek bezig bent.

Blijkbaar vinden ze bij de JFVD het allemaal nog iets te lollig.

'Ik kan niet reageren want ik ben voor school bezig' is daar ook een voorbeeld van. Dat is gewoon wegduiken. Dat kan niet meer in die functie. Ongeschikt dus.