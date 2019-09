Wat is het toch fantastisch dat je als vvd'er nagenoeg alles kan maken: je voorgangers hebben de grenzen zo geweldig opgerekt dat je het wel heel erg bont moet maken wil je door Dijkhoff met pek & bitterballen uit de partij worden gejoekeld. En toch blijkt er altijd een klein groepje vvd'ers te zijn dat het weer eens verpest voor de welwillende meerderheid van de rest van de vvd'ers. In casu Wybren van Haga, die eerst al illegale mailtjes stuurde om huurders uit zijn pandjes te kieperen, een tik op zijn hebberige vingers kreeg van de integriteitscommissie van de vvd (LOOOOOL), vervolgens alvorens te gaan autorijden een paar wijn in zijn mik gooide en nu blijkt te doen aan illegale verbouwingen. En nu moet Van Haga, nummer 76 van de coalitie, opzouten. "Of hij Tweede Kamerlid blijft, is nog niet duidelijk. Daarover gaat Van Haga nog nadenken." Als wieberen op eigen titel verder gaat, is de coalitie de meerderheid kwijt. O jongens, wat een heerlijke spanning.

UPDATE: Van Haga: "Verschrikkelijk, betreurenswaardig, ontluisterend en verbijsterend." Nou, die gaat dat zeteltje gewoon lekker zelf houden voor Groep Haga hoor.

UPDATE: Van Haga: "Schuld van de huurder."

Verklaring vvd

Belangrijke klokkenluider meldt zich bij onderzoeksredactie GS

