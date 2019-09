Kamerlid Wybren van Haga, die volgens de integriteitscommissie van de vvd ontzettend geschikt is als Kamerlid, heeft de wet overtreden. Van Haga verbouwde zonder vergunning een Rijksmonument en dat is illegaal. Nou zeggen wij altijd 'Geen verbouwing is illegaal!' maar ja, wie zijn wij nou. In ieder geval niet de gemeente Haarlem, want die heeft Van Haga gewaarschuwd dat hij na een volgende overtreding 25.000 euro moet betalen. Uit onderzoek van Hart van Nederland (huh, red.) blijkt nu dat Van Haga zich niet houdt aan zijn belofte om zich niet met zijn eigen vastgoedbedrijf Sjopperdepop te bemoeien. Dat wisten we al lang, maar nu weten we het extra. Je zou van minder aan de drank gaan. "Hart van Nederland heeft de VVD om een reactie gevraagd maar de partij beraadt zich daar nog op." Wybren, veel succes met het zoeken naar een nieuwe baan!