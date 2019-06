Ja hallo? Spreek ik met de helpdesk integriteitskwesties VVD? Mooi. Ja een van uw leden heeft mij E 1000,- beloofd, maar die heb ik nooit ontvangen. En oh ja datzelfde lid had juist ook beloofd om geen cent meer naar Griekenland te sturen. Wel gebeurd. Ja heel vervelend. Wilde ik in elk geval even melden. Oh ok het loopt storm dus geen idee wanneer mijn melding dan weer in behandeling wordt genomen, kan nog wel even duren. Nou ok doei ik hoor het wel!