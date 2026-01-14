VRAAGJE: Binnenhof of Zuidasdok?
En zeg niet: GEEN VAN BEIDE
Vragen wij u 'kip of 't ei?' dan weet u direct in hapklare brokken uit te leggen waarom dat kip dan wel ei (weten wij niet) moet zijn. Maar vragen wij 'Binnenhof of Zuidasdok?', tja, dan wordt het ineens een stukkie moeilijker hè. Om uw handen de weg naar uw haren te besparen stellen we die vraag daarom net iets anders en net iets vaker anders ook, gewoon omdat het dan makkelijker is om tot een finaal antwoord te komen. En omdat het op zich gezond is dat de verbouwing van het Binnenhof er eindelijk serieuze concurrentie bij heeft.
Wat gaat uiteindelijk meer kosten: Binnenhof of Zuidasdok?
Welke verbouwing gaat langer duren: Binnenhof of Zuidasdok?
Waar komt u, als beide ooit klaar zijn, minder graag: Binnenhof of Zuidasdok?
Waar plast u liever wild: Binnenhof of Zuidasdok?
Waar speelt u liever met uw hijskraan (vraag specifiek voor mensen met een hijskraan): Binnenhof of Zuidasdok?
Waar sterft u liever een heldendood in de strijd tegen het systeem: Binnenhof of Zuidasdok?
Welke plek biedt een grotere kans op het zien van clowns: Binnenhof of Zuidasdok
Stel, u moet kiezen tussen het Binnenhof of het Zuidasdok: Binnenhof of Zuidasdok?
Waar heeft de samenleving meer onder te lijden: Binnenhof of Zuidasdok?
IJsje eten (bijzonder makkelijke vraag): Binnenhof of Zuidasdok?
Voor wie bent u tijdens een potje schaak: Binnenhof of Zuidasdok?
Wat boeit u in het geheel minder: Binnenhof of Zuidasdok?
END GAME: Binnenhof of Zuidasdok?
Reaguursels
