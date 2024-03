Nou, dat wordt weer lachen op 31 mei als de activistische milieuclubs van de Klimaatcrisis Coalitie (KCC) naar de Zuidas in Amsterdam trekken om daar aan de dure pakken uit te leggen dat het tijd is voor een verandering van het bedrijfsklimaat. "Als het aan de KCC ligt, komen bedrijven ten dienste te staan van mens en milieu. (...) We willen dat alle subsidies, financiering, investeringen en verzekeringen van de fossiele industrie worden afgebouwd. Het geld dat dit oplevert gebruiken we voor een rechtvaardigere wereld waarin mensen die nu het hardst worden geraakt – hier en in het buitenland – gecompenseerd worden. Daarnaast willen we dat werknemers, bezorgde burgers en de overheid meer zeggenschap krijgen over de koers van bedrijven." Wat zullen al die bankiers, advocaten en consultants onder de indruk zijn van de economische inzichten van de dansende hippies die voor de deur van hun marmeren ontvangsthal verschijnen. We verwachten dat ze massaal uit hun ivoren bedrijfstoren afdalen om direct hun riante bonus over te dragen aan deze visionairen. De geniën die tot twee keer toe een snelweg blokkeerden om tegen ING te demonstreren bij het gebouw waar ING al jaren niet meer zit, komen even vertellen hoe de grote mensen hun werk moeten doen: dat kan alleen maar goed gaan.

Instant update: Binnenkort ook weer bij iedere aandeelhoudersvergadering.