Vvd Kamerlid Wybren van Haga is op de A4 gepakt met te veel alcohol op, scoopte de Telebelg vanmiddag. 'Weinig gegeten en 2 glazen wijn' volgens de bekende Amsterdamse huisjesmelker, en dat leverde een rijverbod van 2 uur op. Eerst dachten we nog '0.6 promille, dat is echt maar nét boven de wettelijke max en niet echt niveautje dronken doodrijders in een straatrace', en wilden we het laten lopen. Echter, het feit dat Van Haga niet bij een controle werd betrapt, maar gericht van de weg is geplukt vanwege zijn rijgedrag, en omdat Wybren niet in zijn eerste leugentje is gestikt (dossier), én de laatste vvd’er die ergens integer antwoord op geeft al lang de tijdelijke roes van het aardse bestaan voor permanente dronkenschap in de eeuwige bovenbar heeft verwisseld, gingen we toch eens aan de slag met een paar flessen wijn, een scheikundeset en een blaastest deze handige alcoholcalculator (als je dat correct kunt spellen, ben je echt wel nuchter).

Van Haga is van gemiddelde lengte en behoorlijk fit (hij heeft een groene baret), dus we zetten hem op 80 kilo in de calculator en gunnen hem - in zijn voordeel - slechts twee uur tussen het eerste glas en de blaastest. Zeg het maar, twee glaasjes of misschien toch een stuk of vijf? (Of meer, als het eerste glas langer dan twee uur geleden was.) En maakt het qua opvallen met je rijgedrag nog wat uit of je in een bestickerde Tesla rijdt, of in een Rolls?

De vvd lost het intern wel ff op

Zoals het een gezonde maffiafamilie betaamt, hanteren ze ook bij de vvd hun eigen schaduw-rechtssysteem: Capo Dijkhoff legt de huisjesmelker 5000 euro boete op, en vijf dagen maatschappelijk werk. Dat wordt dus verplicht werkbezoekjes afleggen bij woningstichtingen, dozen sjouwen op het distributiecentrum van de daklozenkrant, of vijf maandagen op rij aanzitten bij de fractievergaderingen van GroenLinks.

Enfin, u bent allemaal professioneel & ongeslagen automobilist en weet tot op de slok nauwkeurig waar je mee weg komt. Leg het ons maar uit: hoe diep heeft Haga werkelijk in het glaasje gekeken?