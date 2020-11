Ik had een goeie week, qua Oneliners©, dus ik dacht, ik zet ze even op een rij, columnisten verzamelen ook altijd hun cursiefjes in een boekje, zodat ze er twee keer aan kunnen verdienen, I am looking at you, Youp...

Maradona gestopt met het spel tussen de witte lijnen:

Diegone

Uit het oudste Boek der Oneliners ter wereld; De Bijbel:

Onze Hater:

Onze Covid die in de aerosolen zijt

Uw handen worde gereinigd

Uw vaccin kome

uw wil geschiede,

gelijk in de Openbare Ruimte als ook in de horeca.

Geef ons heden onze dagelijkse coronacijfers

en vergeef ons onze besmettingen,

gelijk ook wij vergeven onze vrijheden;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de samenscholingen met meer dan 3 mensen.

[Want van U is de Big Pharma

en de kracht en de Beurskoersen

tot in der eeuwigheid.]

Amen.

En dan nog over Thierry, iets wat begon te rollen op 22 november, de dag dat JFK werd neergeschoten in Dallas:

22 november 1963: John F Kennedy is shot by a magic bullet. Was it a conspiracy?

Even after almost 60 years people think it was.

22 november 2020: de Nederlandse John F Kennedy is gedood door een kogel die zowel van links, als van rechts kwam. Niemand weet wie de man met de paraplu was, maar hij was geboren in Rossemdaal.

Niemand weet wie de jongeren waren op de grassy knoll (grasbedekt heuveltje), maar het leken op twee jongeren, gekleed in Pepe The Frog kostuums met runentekens...

Op the Daley Plaza stond een raam open op de 6e verdieping van het Noord-Hollandsche Schoolboeken Magazijn, waaruit een twitter rookpluimpje kwam van Rutger Groot Wassink, iemand die bekend stond om zijn pro-Russische en Marxistische verleden.

Thierry werd met grote spoed naar een van der Valk in Tiel gereden, maar helaas konden de spin doctoren zijn leven niet meer redden.

Zijn vriendin, gekleed in een roze ensemble wilde het stoffelijk overschot dicht bij zich houden in één van de non smoking economy twin bed rooms, waarom van der Valk als wiphotel bekend staat.