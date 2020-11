He van Rossum? Wanneer begin je eens een 6-daagse oorlog tegen de instanties die het huidige beleid van ellende veroorzakende massaimmigratie, miljardenkostende klimafaatideologie en toekomstverpestende EU beleid veroorzaken en in stand houden? Ik neem aan dat dit namelijk je opstapje was... Dat het hierna niet over is. Dat je niet nadat je een partij die het anders wilde kapot hebt gemaakt ophoudt met het aan de kaart stellen van misstanden in onze samenleving. Ik neem aan dat je nu ook doorgaat! Dat je nu genoeg pijlen op je boog hebt om het *wel* anders te doen! We gaan ervoor! We zorgen ervoor dat al die misstanden in ons huidige politieke klimaat ook ten gronde worden gericht! Toch? Voor maart! Dan hebben we weer wat te kiezen. Het is armzalig dat je geen vertrouwen hebt in de Nederlandse samenleving dat een partij als FvD , inclusief debiele aanhangsels, niet aan een absolute macht kan komen. Dat terwijl je door deze actie het huidige politieke systeem in stand houdt. Die plakje voor plakje de privacy en het vrije leven aan het afschaffen zijn. Dat voorkomen we ook wel hoor.... Maar voor elke stap heen in het bos, moeten we ook een stap terug. Met de huidige partijen zijn we al 100km het bos in gelopen, en nu kap je dus alles af dat een weg terug probeert. Want er is geen hond die op Annabel of het overgebleven clubje koppensnellers gaat stemmen... Dus zitten we nu lekker 100km in het bos. Drie maanden voor de verkiezingen. Gaat wel goed komen. Levert iig wel een lekker aantal artikelen op over h0e kut het allemaal is de aankomende 4 jaar.