Nu de 'coup' of laat ik het netjes zeggen de 'koerswijziging' vooralsnog niet geslaagd blijkt te zijn, wat weerhoudt de 'rebellen' ervan om - zoals Baudet adviseert - een nieuwe partij te beginnen of om als Eerste Kamerleden en Statenfracties over te stappen naar een GO / PvdT / Code Oranje of wat er ook maar beschikbaar is en zodoende afstand te nemen van in hun ogen de Nazi Among Us. Kan dat niet? Excuses als het een domme vraag is.

Laat Baudet dan zijn kindje FVD met het renaissance instituut e.d. houden, want daar zitten toch zijn loyalisten en JFVD'ers. Politiek gezien is er dan niet veel meer van over maar zijn 'beweging' is er dan nog, en bij de verkiezingen zien we dan wel wat de afrekening of het vertrouwen in 'Baudet de partij' is. Als je het zo mag stellen.

Het lijkt nu net op twee honden die vechten om een doos botten en die er bij het scheuren van de doos achter komen dat er geen bot meer in zit.