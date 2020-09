Hij had kennelijk ditmaal zijn bordeelsluipers aangetrokken, want na de ministerraad van vrijdag verdween Hugo de Schoenen stilletjes door de zijdeur. Nieuwsuur had namelijk net naar buiten gebracht dat het tóch schaarste in beschermingsmiddelen was waar het RIVM het advies op baseerde dat er in de ouderenzorg geen mondkapjes nodig waren. Dat advies is inmiddels stilletjes ingetrokken, en daarvan heeft Nieuwsuur het bewijs. In de vrijdagpersco probeerde Rutte het RIVM onder de bus te gooien terwijl hij verdere antwoorden ontweek (video na de breek), maar daar is De Jonge niet zomaar mee gered: Kees Boonman mompelde vanmorgen op GrindpadFM op basis van partijbronnen dat het CDA "aan plan B denkt", en iemand achter de hand wil hebben om De Jonge eventueel te vervangen als ofwel coronaminister, ofwel partijleider (fragment boven).

Dus terwijl de coronamaatregelen steeds kolderieker en/of onbegrijpelijker worden ('cafélichten aan, coronavirus uit', is schijnbaar de nieuwste tactiek, nadat Rutte recent nog zei dat besmettingen thuis gebeuren en je dus beter naar de kroeg kunt gaan) en de teststraten met capaciteitsproblemen kampen, begint er een suggestie te ontstaan dat Jaap en zijn mensen politiek aangestuurd werden door Rutte, Van Rijn en/of De Jonge. En zou het iemand verbazen als het advies over beschermingsmiddelen stilletjes is aangepast onder politieke druk (zie tweet van Milena Holdert), nadat IC-meneer Diederik Gommers eerder ook al liet optekenen in een interview dat hij onder druk was gezet door VWS, waarna HuGO! hem maar gewoon van leugens betichtte?

Rutte koos vrijdag de vlucht naar voren door het RIVM alvast medeplichtig te maken: als Jaap en zijn mensen de premier of de minister niet het goede advies hebben gegeven, kunnen Mark & Hugo het immers ook niet helpen dat ze daarna de Kamer verkeerd hebben voorgelicht over veiligheidsmaatregelen. En dan wassen zij hun handen weer hygiënisch schoon van "een grof schandaal". Heel belangrijk in coronatijd! Maar voor de minister op de bloemschoenen wordt het uitkijken geblazen dat de minister op de kickbokspatta's hem niet alsnog van de mat veegt vóór maart 2021. (Of Pieter Omtzigt, maar die is eerst nog even de premier van Malta aan het opruimen.)

Wat die mondkapjes, het RIVM en het ministerie van VWS betreft: er komt nog meer aan in dit dossier: "Het is een ingewikkeld semantisch spel aan het worden, maar wij blijven zuiver naar de feiten kijken. En naar de onderbouwing van adviezen, of in dit geval eerder het gebrek daaraan. En naar de inconsistenties. Vanavond meer in Nieuwsuur."

UPDATE: RIVM wijzigt verhaal wederom

Rutte ontwijkt de vragen en wijst naar het RIVM