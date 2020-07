Zo dan. Gisteren goten de CDA-leden een fles goede wijn uit in de schoenen van Hugo de Jonge, daarna legde Mona Keijzer er nog een gerookte paling in, en vandaag voegt MinFin Wopke Hoekstra daar een dikke indirecte fluim aan toe. "Wopke Hoekstra is bereid als minister of premier deel te nemen aan een volgend kabinet als Pieter Omtzigt lijsttrekker wordt. Dat laat hij weten aan De Telegraaf." Je zou haast denken dat ze bij het CDA eindelijk beginnen te begrijpen dat een opgeblazen zak lucht met een paar schoenen en een vlogverslaving misschien niet het ideale uithangbord is voor de in verval zijnde christen-democratie. Nu wordt die leiderschapsverkiezing pas echt leuk. Want het is niet meer Hugo tegen Pieter, maar Hugo tegen Pieter en Wopke. Wij zijn naar het wedkantoor.