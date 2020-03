Die Hugo de Jonge had een keer een weekje mee moeten lopen op mijn vorige baan op de IVF-kliniek. Die man heeft werkelijk geen flauw idee wat werken is en wat echte stress inhoudt. Door de lucht vliegende eitjes, verdwenen embryo's na een ET (=Embryo Transfer), kudtzaad (=PESA-zaad), ICSI-apparaat dat halfstuk is en maar niet gemaakt wordt, op een gegeven moment kon ik letterlijk geen KUDT meer zien! Zo'n embryo terugplaatsen (=ET) deed je samen met een Fertiliteitsarts of een Gynaecoloog. Vrouw in de beugels, arts maakt de boel schoon, eendenbek erin, ik embryo opzuigen in de catheter onder de microscoop en als de arts riep "Kom maar" liep ik naar de arts die bracht de catheter in de baarmoeder en ik moest als hij "Ja hij kan" zei het embryo in de baarmoeder spuiten = 0,05 ml medium met embryo('s) erin. Ik heb geloof ik iets van 1.000 kinderen gemaakt (geschat aantal doorgaande zwangerschappen over een periode van 15 jaar) onder de microscoop met de ICSI-techniek. Achteraf snap ik niet hoe ik het die laatste 5 jaar vol gehouden heb. Mijn enige redding is geweest dat ik maar 4 dagen per week werkte. Op een gegeven moment zei een collega tegen mij: "Ik laad niet meer op!" De hele boel is niet lang daarna volledig ontploft met een melding van mij onder mijn eigen naam bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En toen bleek die Inspectie voor de Gezondheidszorg net zo corrupt als mijn psychopathische directeuren en ben ik kapot gemaakt. Tja stress die man heeft geen flauw idee!