Het probleem is dat 'wij' ons altijd zien als HET democratische walhalla van de wereld - met de schoonste 'is relatief' politici en bestuur ter wereld zonder corruptie en vriendjespolitiek, liegen of bedriegen.

Maar we zijn geen haar beter dan Italie of Bulgarije. Het verschil zit hem in de politieke cultuur en hoe het lobbyen (corruptie) wordt uitgevoerd. In een land als Bulgarije krijg je gewoon 'ordinair' geld toegeschoven, in Nederland een commissariaat - of een voorzitters/ceo positie ergens bij een bedrijf of een zetel bij een of ander EU orgaan - na minimaal 4 jaren nationaal lobbyen als volksvertegenwoordiger.

Wie meer dan 12 jaar in de Nederlandse politiek zit, kan niets, of is een geboren volksvertegenwoordig/bestuurder. Voorbeeldjes:

Kan niets = Dion Graus

Geboren volskvertegenwoordiger/bestuurder = Pieter Omtzigt