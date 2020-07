@HP-premium | 12-07-20 | 12:12

“…Het CDA met De Jonge is een leugenachtige regenten club waar verder net zo min wat vanuit gaat als het PvdA. Stemmer en zelfs leden waaien er zo af, want: geen binding. Gewoon een clubje kleurloze landratten. En in die categorie is er hevige competitie…”

Feitelijk verschilt het CDA niet van de VVD, D66 en PvdA. Het zijn zogenaamde midden-partijen. Het logo verschilt, maar de beledisbepalende macht (vooral buiten de nationale politiek) zal hoe dan ook bediend worden door het midden. Of dat nu Omtzigt is, of Rutte of Asscher.

PVV’ers of FvD’ers die werkelijk denken dat Omtzigt de Nederlandse politiek wel eventjes kan omgooien komen bedrogen uit (maar ja, dat zijn ze wel gewend als FvD’er of PVV’er)

“…Het CDA heeft een kans hier met Omtzigt…”

Zeker! Want Omtzigt is niet de volgende Rutte, het CDA biedt werkelijk onderscheid in het kleurloze midden – alleen al qua imago zal het politiek veel veranderen en misschien ook een soort van trend kunnen zetten…’eerlijk (overkomende) politici in een lobbycratie waar altijd wel wat te ‘regelen’ valt (bijv. het kwijtraken van duizenden dossiers) wordt mogelijk stukken minder onder Omtzigt.

“…Nederland heeft al lange tijd geen mainstream conservative partij meer gehad. Volgens mij was dat de oorsponkelijke rol van het CDA, maar dan moet je dus al terug naar voor Driss van Agt….”

Het CDA is allang niet mainstream conservatief meer, het CDA is alles wat het moet zijn om maar in het midden aan de macht te blijven.