Richtlijnenramp in de ouderenzorg, zo noemden we dat in juli al. En nu is het bevestigd, door dezelfde journalisten die het in juli al zeiden: Het RIVM heeft een belangrijk advies over mondmaskers in de ouderenzorg stilzwijgend ingetrokken. Dat blijkt na vragen van Nieuwsuur. De bewering van het ministerie van Volksgezondheid dat de richtlijnen alleen maar gebaseerd waren op medisch advies en veiligheid klopt niet. Schaarste speelde wel degelijk een rol. Het is bijna geen topic waard, want we wisten al máánden dat het RIVM-advies dat mondkapjes in de kwetsbare / ouderenzorg niet nodig waren, een door tekorten geforceerde leugen waren. En nou ja, de GOH van deze dag is dus: dat klopt. Het was een door tekorten geforceerde leugen. En omdat we dat al wisten, springen we maar meteen naar de vervolgvraag: Gaat Hugo de Jonge, de politiek verantwoordelijke leugenaar van dienst, zijn eigen verkiezingen in maart 2021 nog wel meemaken? En, bonusvraag, begint de parlementaire enquête naar het coronacrisismismanagement tussen de 17e en de 18e golf en hoe laat zijn de kroegen dan dicht?