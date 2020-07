NL heeft inderdaad in zijn COVID aanpak op cruciale punten gefaald. Dat heeft tot ca. 6000 meer doden geleid dan nodig, op dit moment.



Dat is de glasheldere conclusie als je de doden aantallen in NL vergelijk met andere landen die van meet af aan een andere aanpak hadden, zoals bij ons hier in Australie.

De punten waar NL gefaald heeft, zijn:

1. Niet sluiten van de grenzen met China in Jan./Feb., en wat later met Italie. Dat is een cruciale fout. Daardoor heeft NL niet de mogelijkheid gehad om zich voor te bereiden, maar is het overvallen. Mensen hadden ook niet de kans om hun gedrag aan te passen. Dit overval aspect heeft heel veel oudere mensen in het Zuiden hun leven gekost. De landsgrenzen zijn de verantwoordelijkheid van Den Haag: Rutte, Bruins en later De Jonge.

2. Het door laten gaan van carnaval in het zuiden. Daar valt mensen de bek van open hier. Zelf dronk ik al nooit meer bier uit glas in de kroeg toen ik nog in NL woonde, simpelweg omdat je dan 2 dagen later ziek bent. Lekker met zijn allen in de spoelbak spugen. Goed idee. Vooral als de poort wagenwijd openstaat voor ziek Chinezen.

3. Materiaal gebrek heeft ministers in verlegenheid gebracht vanwege hun slechte werk gedurende de voorbereiding. Dus daarom is men gaan liegen: over testen, over maskers. Het was lachwekkend: lopen liegen dat maskers niet helpen terwijl op TV iedere dag de artsen en zusters die dingen zo hard op hun gezicht drukken dat ze er de striemen van in hun gezicht hebben staan. Als die maskers niet werkten, waarom zetten die artsen en zusters ze dan niet gewoon af? zit toch alleen maar in de weg dan.

4. De gebrek aan materialen, met name maskers is schandalig bij de verzorgingstehuizen. Daar heb gewoon geen woorden voor. Het was bekend dat dit juist de meest kwetsbare groep was, en wat daar gebeurd is, is mogelijk crimineel nalatig.

Niet alleen werd er gelogen dat NL klaar was voor een pandemie.

De incompetentie, vooral in Den Haag, is zo ernstig dat men niet eens wist wat voorbereiding betekende en hoe je dingen in de praktijk uitvoert. Ik bedoel dat niet zeggen: "Blabla bedden blabla", maar gewoon daadwerkelijk zorgen dat ze er staan. Ze hebben zitten zwarte pieten daar in het kabinet, recht lullen wat krom was en anderen de schuld in de schoenen schuiven in plaats van plan maken en uitvoeren.

Het resultaat ligt er:

in NL de eerste patient in eind Feb, nu: ~6200 doden.

in Australie de eerste patient eind Jan., nu: ~120 doden.

de totale bevolking ontloopt mekaar niet veel: 17mln in NL/25mln in Australie, dus je kunt stellen dat NL vanwege wanbeleid en cover-your-ass gedrag nu 6000 meer begrafenissen en crematies heeft gehad dan nodig was.