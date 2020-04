FOTO - Koningin Máxima tijdens het dragen van wél een mondkapje

Goedemorgen en allemaal even deze vernietigende reconstructie van het Algemeen Dagblad lezen waaruit blijkt dat in de eerste weken van de coronacrisis verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties structureel zijn overgeslagen bij de verdeling van mondkapjes. "Dat de ouderenzorg het wekenlang zonder beschermingsmiddelen moest stellen, was een bewuste keuze van het kabinet. Begin maart meldde Bruno Bruins, toenmalig minister voor Medische Zorg, dat hij het ROAZ (Regoinaal Overleg Acute Zorg) had ingeschakeld voor de verdeling van schaarse beschermingsmiddelen. Nederland telt twaalf ROAZ-regio’s, die zich al vóór de coronacrisis bezighielden met het verdelen van acute zorg over het land. Verpleeghuizen vallen daar niet onder."

Ja dat leest u goed. De mondkapjes werden dus verdeeld door een organisatie waar de verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties niet in zijn vertegenwoordigd. Verpleeghuizen, zeg maar de nationale superverspreiders van onderliggend lijden en de plekken in Nederland waar de sterfte al in week 14 is VERDUBBELD. En de thuiszorg, bekend van het langskomen bij alle mensen met onderliggend lijden die niet in een verpleeghuis wonen. Al die medewerkers kwamen voortdurend in contact met ouderen, om wie we juist een 'beschermende muur' heen zouden moeten bouwen. Ze kregen dus niet eens een beschermend mondkapje.

En dan lezen we vandaag ook nog op de BNR-radio dat Nederland zelf heeft geblunderd bij het bestellen van de enorme partij kaduke kapjes uit China, die halsoverkop werd teruggeroepen. "De Nederlandse overheid wees daarop met een beschuldigende vinger naar China, wat leidde tot een diplomatiek relletje. Nederland had echter kunnen weten dat het onverstandig was om met het Chinese bedrijf in zee te gaan."

Tja, Rutte. Als je zo opzichtig loopt te falen met mondkapjes, moet je niet klagen dat niemand je meer gelooft als je zegt dat mondkapjes geen zin hebben. Is er dan helemaal geen goed nieuws GeenStijl? Maar natuurlijk wel! Zorginstellingen die nog steeds worden overgeslagen kunnen vanaf nu voor hun spullen terecht in de enigste echte Sywert Shop. Mooi spul man. Mondkapjes.

INSTANT UPDATE: Veel thuiszorg stopgezet.

Kijk. Die. Piek. Dan.

