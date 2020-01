We mogen het van Mark Rutte niet over individuele ambtenaren hebben maar kom op hee

Alles aan de onthulling van het AD over de Inspectie van J&V is gekmakend voorspelbaar. Dat de ambtelijke top van het door en door rotte ministerie van Veiligheid en Justitie zich net zo driftig met inspectierapporten bemoeide als met WODC-onderzoeken. Dat bewijs daarvan werd weggehouden bij de Tweede Kamer. Dat die Tweede Kamer daar woest over is. En natuurlijk dat ergens de naam van Dick Schoof opduikt. Schoof was van 1 maart 2013 tot 18 november 2018 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en bemoeide zich toen driftig met het rapport dat het WODC over zijn functioneren na MH17 schreef. Hij adviseerde minister Ard van der Steur geen excuses aan de voor de bus gegooide professor George Maat te maken, en ook in deze affaire speelde de NCTV zijn karakteristieke rol: "Op 7 mei 2018 brengt de Auditdienst Rijk een vertrouwelijk rapport uit van het onderzoek naar de brandweerzorg. De conclusie luidt dat er inderdaad sprake is geweest van inmenging, in dit geval door de NCTV, maar dat die inmenging wel heeft geleid tot een beter rapport."

Maar wacht eens even, minister Grapperhaus, die bemoeienis van Schoof met een rapport over hemzelf was toch "eenmalig"?

En wacht nog eens heel even, minister Grapperhaus, wie wordt er op 1 maart 2020 de nieuwe secretaris-generaal op het ministerie van Justitie en Veiligheid?

Bonusambtenaartje

In het AD-artikel speelt ook Ronald Barendse een dubieuze rol. Die kan Grapperhaus niet meer ontslaan, want dat heeft hij al gedaan toen bleek dat Barendse op eigen houtje op klokkenluidersjacht was gegaan. Barendse heeft inmiddels alweer een ander baantje op het ministerie van Binnenlandse Zaken.