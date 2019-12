Dick Schoof wordt de nieuwe topambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Schoof moet een einde maken aan de verrotte bestuurscultuur op het ministerie, waarin het bijvoorbeeld mogelijk was dat Dick Schoof invloed uitoefende op een zogenaamd onafhankelijk onderzoek naar het handelen van Dick Schoof. Nu kennen wij het gezegde dat je boeven met boeven vangt, maar iemand die lak heeft aan principes van procedurele zuiverheid en rechtsstatelijkheid de baas maken van een ministerie dat juist iedere keer in de problemen komt omdat het lak heeft aan principes van procedurele zuiverheid en rechtsstatelijkheid is toch best wel een beetje boel heel erg super vreemd eigenlijk.

Naast het gedonder over de onafhankelijkheid van het WODC heeft het ministerie last van gesodemieter bij het OM, gelazer bij de Politie, gedoe over het Wildersproces, gezeik met de klokkenluidersjacht, gemor over journalisten die zomaar worden vastgezet, geduvel bij 'Overige zaken', geouwehoer met tbs-klinieken en wat er allemaal nog meer gebeurt als je Ivo Opstelten en Fred Teeven een ministerie laat opzetten zonder dat ze de bonnetjes hoeven te bewaren. Zin in bananen nu.