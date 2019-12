"Twee politieagenten van de eenheid Noord-Holland zijn vandaag op het politiebureau in Haarlem gearresteerd omdat ze worden verdacht van het lekken van vertrouwelijke politiegegevens aan NRC." De agenten hebben verteld dat er sprake was van seksueel machtsmisbruik (de verdachte is geschorst) en discriminatie in het korps (de daders zijn bestraft) maar zoals u weet houdt de Politie er niet van als de waarheid naar buiten komt. Die moet binnenskamers blijven, en iedereen die het daar niet mee eens is wordt met alle mogelijke middelen aangepakt en geïntimideerd. Het OM en de Politie kunnen maar beter een hele stevige zaak tegen de twee agenten hebben. Want als ze niets meer hebben gedaan dan 'bellen met het NRC' dan horen niet zij achter slot en grendel, maar het tuig dat verantwoordelijk is voor deze arrestatie.

