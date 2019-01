Er zijn kranten over vol geschreven, welles/nietes-discussies over gevoerd en zelfs terugblikdocu's over gemaakt: wat gebeurde er op 10 juni 2017 op het plein voor Amsterdam Centraal, waar een Marokkaanse Suikerspiegelchauffeur vol gas weg scheurde na te zijn bekeurd door de politie, en meerdere mensen het ziekenhuis in reed? De getuigenverklaringen, officiële verklaringen en heimelijke verklaringen blijven van elkaar verschillen - en daarmee ook de conclusies over de werkelijke toedracht. Van 'gewoon een freak accident' tot 'islamitische aanslagpoging', het incident hield en houdt de gemoederen bezig. Ook wij hebben nog steeds vragen - gelukkig mag dat nog in dit land, je moet alleen niet te hard op een antwoord rekenen. Maar waar de suikerpatiënt met de zware rechtervoet er zonder straf vanaf kwam, is de - destijds al ontslagen - agent die details over de aanrijding onthulde aan GeenStijl alsnog het boekje: het OM gaat hem vervolgen voor het schenden van zijn ambtsgeheim. En dat heeft, als je 't ons vraagt, de zure smaak van natrappen.