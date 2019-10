De meervoudige kamer van de rechtbank Rotterdam heeft zojuist de kapitale blunder van de rechter-commissaris dhr. mr. J.B. Smits een klein beetje hersteld. NOS-journalist Robert Bas, die gisteren gevangen werd gezet, is weer vrij. Maar de deuk in de Nederlandse rechtsstaat blijft. Want in een vrij land haalt een rechter het niet in zijn botte kop om een journalist gevangen te zetten omdat die weigert informatie over zijn bron te geven. Als je dat wel doet, ben je een vijand van de vrije pers. In een fatsoenlijke samenleving hebben zulke rechters geen recht van rechtspreken. Dus communicatie-adviseurs van de rechtbank Rotterdam (nu wel voorbereid), kom maar door met dat persbericht over een ontslagen rechter. Oh wacht...