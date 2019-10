Het is heel simpel. Journalisten zijn geen agenten. Dus als een journalist iets te weten komt (en het is niet de exacte locatie van een bom die over exact 143 minuten afgaat op het Binnnehof) mag hij zelf bepalen hoe hij dat naar buiten brengt, zeker als hij dat moet doen om zijn bron te beschermen. Rechter dhr. mr. J.B. Smits, die besloot NOS'er Robert Bas te gijzelen, is dus een ongelofelijke prutser alsook tevens een vijand van het volk in het algemeen en de vrije pers in het bijzonder. Maar gelukkig zijn ze zich bij de rechtbank Rotterdam gisteren ook een magistratenhoedje geschrokken en gaat de meervoudige kamer vandaag opnieuw naar de zaak van ROBERT BAS VERSUS BANANENREPUBLIEK NEDERLAND kijken. De rechtbank schaamt zich dood, dus de zaak vindt plaats achter gesloten deuren. Geen livetweets na de breek dus. #LaatBasVrij.

TESTBEELD