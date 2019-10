WTF. "NOS-verslaggever Robert Bas is op bevel van de rechter-commissaris in Rotterdam in gijzeling genomen omdat hij niet bereid is als getuige vragen te beantwoorden in een lopende strafzaak. Hij blijft in ieder geval tot maandag vastzitten." Bas weigert antwoord te geven op vragen over een gesprek dat hij voerde met een bron over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst en dan ben je in bananenrepubliek Nederland vogelvrij. Kennelijk dragen de Fake News NOS roepers tegenwoordig een geel hesje zwarte toga.

UPDATE: Extreem summier persberichtje op Rechtspraak.nl. Hele beschikking DAARRR. De advocaat van de verdachte beweert dat Bas "actief met de bron samenspant, teneinde de verdachte een moord in de schoenen te schuiven die deze laatste niet begaan of bevolen heeft." De uitspraak van de rechter komt erop neer dat Bas zijn bron niet hoeft te beschermen, omdat zijn gesprekken al zijn afgeluisterd. Bizar.

UPDATE: Verklaring redactie NOS. Zijn niet blij.

UPDATE: Rechtspraak lijkt in paniek (terecht, schoften). Eerder meldde de NOS dat Bas in ieder geval tot maandag vast zou blijven zitten. Nu komt er morgen opeens een zitting van de meervoudige kamer.



#FreeRobertBas