Bij mensen die van schijtlollig geouwehoer op ethergolven houden kan de vlag uit, want COEN EN SANDER komen terug. Als duo, want ze vinden elkaar weer lief nadat ze elkaar in 2022 eventjes niet konden luchten. Best begrijpelijk als je jarenlang melig moet spelen om honderdduizenden fileslachtoffers te vermaken. Het is natuurlijk ook zo dat ze als duo nu eenmaal in aanmerking komen voor een grotere zak geld en voor die bedragen wil iedereen wel vriendjes spelen.

MAAR AFIJN

In het persbericht over de nieuwe Coen & Sander Show op JOE! stond ook een naam die een belletje deed rinkelen: Merel Westrik wordt de vaste nieuwslezeres van de show. De laatste keer dat we checkten was zij nog de nieuwe Oprah van Net5, die moest zorgen dat het EINDELIJK eens over de clitoris zou gaan op primetime televee. Nu wordt ze dus nieuwslezer op de radio. Hoe is dat gebeurd? Wij doken erin.