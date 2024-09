U denkt misschien dat al die talkshows, quizes en soaps zomaar op uw tv-scherm verschijnen, maar niets is minder waar. Er gaan honderden uren precisiewerk aan vooraf, die over minstens tien schijven zijn verdeeld. Zo voorkomen betrokkenen dat ze onzinprogramma's maken die vroegtijdig moeten worden geschrapt ze onvoorbereid zonder dagbesteding komen te staan. Het leuke voor hen is dat als je maar lang genoeg mee vergadert je ontzettend vaak promotie kunt maken. Neem zo'n Frans Klein, die ooit begon in de krochten van de toenmalige VARA en het uiteindelijk wist te schoppen tot opperbevelhebber van de gehele nattevinger-keten van de NPO. Waar dat alles toe leidt, zulke enorme kennis van televisie maken? Een glunderende Klein die op de seizoenspresentatie van de NPO vertelt waar hij het meest naar uitkijkt en het trotst op is: schaatsende bn'ers (2019).

Inmiddels is die rare uilenbal overgestapt naar de commerciëlen en verdient hij zijn brood als directeur televisie bij Talpa Network. Nu hij geen belastinggeld meer verbrandt maakt het weliswaar beduidend minder uit welke slechte ideeën van anderen hij tot televisie promoveert, het blijft vermakelijk om de goede man te volgen. Nu dit weer: gevraagd naar het hoogtepunt van het nieuwe seizoen wijst Frans Klein naar het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen, dat klaarblijkelijk dit najaar op tv komt.

Waarom? "Het zijn gekke tijden. Een beetje gloomy tijd. Veel ellende in de wereld. Dan hebben zin om ook wel een beetje ongecompliceerd te lachen. Een beetje vrolijkheid."

Dit overigens pas nadat Klein heeft benadrukt hij de programma's ziet als zijn kinderen, en van al zijn kinderen houdt. Dat daar geen misverstand over bestaat.