Gewetensvol pinnen, kent u dat? Dat is bijvoorbeeld als je naar de pinautomaat loopt voor een tientje om de Straatkrant te kopen. Of als je 50 euro pint om later op de avond te doneren aan iemand die geld inzamelt om enveloppen vol belangrijke informatie langs de deuren bij de mensen te brengen. Of als je 20 euro uit de muur haalt om friet en döner van te kopen, maar je je daarbij wel ontzettend schuldig voelt omdat je zo dik aan het worden bent. Gewetensvol pinnen dus. Maar je hebt ook: gewetenloos pinnen.

Zoals deze 'gewetenloze pinner', die wordt gezocht door de zoekende instanties. Hij doet alsof hij bij een bank werkt, maar hij werkt helemaal niet bij een bank. Een leugentje dus, van deze Pinokkio. En dan troggelt hij mensen hun pas af om vervolgens flink aan het gewetenloos pinnen te slaan. "Helaas ging het hier om fraude zonder dat het slachtoffer het door had. Met de pinpas is dezelfde avond enkele grote geldbedragen gepind. De totale schade is €1110. Ook in Vught pinde deze verdachte op 7 februari met de pas van een ander. Het schadebedrag was hier € 2.500. Een dag later, 8 februari pinde deze verdachte weer, maar wederom niet met zijn eigen pas. Hij pint in totaal voor € 1.700. En helaas, later die maand, was het nog een keer raak. Maar nu in Rotterdam. De verdachte pinde meer dan € 8.400,-."

We kunnen wel stellen: dat is een gewetenloze veelpinner. De politie heeft een vraag. "De oplichter heeft door meerdere eenheden slachtoffers gemaakt. Wie is hij?"