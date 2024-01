Het is niet eerlijk!

Hee. Daar is de jaarlijkse door Oxfam-Cherrpyick (bekend van: verkeerde rapporten sturen over seksschandalen bij Oxfam en kansloze rechtszaken tegen de Nederlandse Staat over Israël) veroorzaakte nepnieuwslawine weer, om de start van het World Economic Forum-congres in Davos te vieren. Moet u eens lezen wat de overtikmedia vannacht kort na 12 uur (vermoedelijk niet omdat ze het rapport zo snel hadden gelezen, maar omdat ze het persbericht onder embargo hebben overgetikt) publiceerden:

Parool: Ongelijkheid in Nederland groter

AD (bijna hetzelfde artikel maar toch net niet): 'Ongelijkheid groeit in Nederland'

NOS: "In Nederland groeit de ongelijkheid"

Trouw (iets later, maar ja, Trouw hè)

Maar klopt dit wel?

Dus wij ons afvragen: waar zouden al die media dit vandaan halen? Nou, niet uit het rapport van Oxfam, want daar komt het woord 'Netherlands' maar 1x in voor, op het achterblad bij een linkje naar de Nederlandse website van Oxfam-Novib. Maarrr... In het persbericht staan wel een paar feiten onder het kopje 'Ook in Nederland groeit de ongelijkheid'.