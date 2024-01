Ja weet je, je moet toch wat. We zitten in Het Gat na Darts. De eredivisie is met reces, en de echte mannensporten duren nog wel een tijdje (Super Bowl 11 februari, Omloop Het Nieuwsblad 24 februari, Strade Bianchi & Grand Prix F1 Bahrein 2 maart). Dus we knippen Good Old Thialf in Heerenveen maar aan voor een heerlijk weekendje heel hard schaatsen om Echte Prijzen op nietnatuurijjs in een uitverkochte IJshal des Vaderlands. Vroeger wonnen we alles, tegenwoordig hebben we Jutta. Lotingen, blessures en gedoe bij de schaatsomroep alsook op schaatsen.nl en traditionele Hollandse tradities op RINTJE24. PANG!