Kijk. Dit is dus waarom de NPO Ombudsman vindt dat de NOS zo ontzettend evenwichtig bericht over het conflict dat wij inmiddels allemaal zo goed kennen. Angelique Leijpe mag zonder enige tegenspraak leeglopen over dat ze nu samen met een paar andere figuren (een soort umma, red.) die spugen op democratisch gekozen politici een brief heeft geschreven over Isräel. Nogmaals: als je het niet eens bent met beleid, moet je op andere politici stemmen. Als je als ambtenaar denkt dat je een soort toeslagenaffaire aan het voorkomen bent doordat jij een andere mening over Israël en de Palestijnen hebt dan je bazen, dan ben je niet goed bij je hoofd en moet je worden ontslagen. Maar ja. Dat durft die demissionaire zwakkeling van een Bruins Slot niet. Misschien moet de NOS daar es een stukkie over schrijven.