Er is de laatste tijd nogal wat te doen om de NOS, nog even los van dat ze elkaar op de werkvloer niet kunnen luchten of zien en dat ze bij Studio Sport zo geil zijn als boter. Die antisemitische troep van 'de Palestijnse autoriteiten' kalken ze doodleuk over en dan gaat iedereen zitten zagen natuurlijk, ook omdat het niet voor het eerst is dat de NOS stuurloos uit de Gaza-bocht vliegt. Daar wel aanhalingstekens, hier geen bron, daar geen melding van. Nu is de NOS een journalistieke mammoettanker die al jaren vastzit in een nauw kanaal maar dit een-tweetje uit de hel is wel fraai. Bonk Kontius die de NOS nogal flauw de maat neemt en dan zegt die gozer: "De NL nieuwsconsument is slim genoeg om zelf te oordelen." Grappig, want we kennen tig voorbeelden waarbij de Nederlandse nieuwsconsument door de NOS juist NIET slim genoeg geacht wordt om zelf te oordelen. Beelden van de moord op de vertrouwenspersoon van een kroongetuige niet laten zien, namen en afkomsten van daders expres onvermeld laten, bepaalde onderwerpen lekker wél voorschotelen, andere onderwerpen lekker niet voorschotelen, reportages en berichten bewust profileren op geslacht en etniciteit, pro-EU, anti-boer, pro-Gaza. Er zitten er daar echt een paar die zich zien als opvoeders van het Nederlandse volk. Allemaal helemaal prima hoor, lekker doen, maar kom dan niet aan met 'De NL nieuwsconsument is slim genoeg om zelf te oordelen'.