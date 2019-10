We zijn wel een beetje klaar met die faalknaak van een Sander Dekker en zijn rampenministerie. Want iedere week is het raak bij die tbs-instellingen van 'm, met staatsgevaarlijke weglopers en geweldsincidenten, nu ook een soort van officieel. Niet voor niets doen verhalen de ronde over medewerkers van klinieken die rondlopen met scharen en geslepen pennen om aanvallen van doorgedraaide wappies af te kunnen wenden. En wat gebeurt er, als je melding maakt van de geweldsincidenten? Dan krijg je op de kop: "Volgens de personeelsleden wordt slechts een deel van de incidenten gemeld aan Den Haag, omdat klinieken bang zijn voor financiële consequenties en te veel bemoeienis." Het systeem is een op hol geslagen paard en het lukt de minister niet de teugels in handen te krijgen. Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was, hetgeen vooral vervelend is voor de hulpverleners op de vloer, die onderbetaald en met gevaar voor eigen leven dubbele diensten moeten draaien, terwijl hogerhand ze in de poep laat zakken. Nu worden we zelf ook een beetje moe van die dooddoener 'er moet weer iemand sterven voordat er wordt opgetreden' maar kennelijk moet er écht iemand sterven voordat er wordt opgetreden.