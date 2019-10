U kunt allemaal rustig gaan slapen, want het tbs-systeem in Nederland functioneert geweldig. Er ontsnapt misschien af en toe een kindermisbruiker (of twee) tijdens begeleid fietsverlof of er loopt een modelpatiënt weg, maar we hebben allemaal wel eens wat. Het is daarom helemaal niet alarmerend dat na berichten over de totale warboel in Den Dolder en de drie-op-een-rij ontsnappers uit de Pompekiniek, de Telegraaf nu de beerput over kliniek Hoeve Boschoord in Drenthe opentrekt. Incidenten worden stelselmatig weggemoffeld en niet gemeld, terwijl dat wel verplicht is. "Vorig jaar werd een verstandelijk zeer beperkte patiënt door twee medebewoners, onder wie een zedendelinquent, volledig vastgebonden met tape. „Het doel was om hem te misbruiken. Daar was iedereen op de werkvloer het over eens. Het misbruik was ternauwernood voorkomen. Maar van het incident is geen aangifte gedaan en de zaak is binnenshuis gebleven tot frustratie van het personeel.”" Maar ja, in een kliniek waar een van de therapeuten (!) veroordeeld is voor het prostitueren van een 16-jarig meisje is zoiets natuurlijk maar klein bier. Het ministerie vraagt om opheldering en de tijdbom tikt vrolijk verder.