Nu moeten ze zowaar opletten in plaats van dat leidinggevenden hun tijd kunnen doden met het likken van de kont van hun eigen leidinggevende. Die arme, arme mensjes van de kliniek in Den Dolder. Die er jarenlang een bende van hebben gemaakt, waardoor de verkrachters en moordenaars in spe als ritalinja's door de bossen konden stuiven, de kliniek waar drank en drugs welig tieren, waar de bewoners van het dorp hun huis niet meer durven te verlaten, Anne Faber is vermoord én er ineens een vergrootglas op ze ligt. En dat laatste vinden ze toch een partijtje GEDOE. Nu moeten ze ineens, voordat ze een patiënt op straat kwakken, 'overleggen over en het registreren van elke nieuwe stap die een patiënt neemt'. Gek genoeg hebben de inwoners van Den Dolder namelijk helemaal geen zin om verkracht of vermoord te worden. Bij de kliniek zelf noemen ze dat echter: 'Doorslaan'. In de nieuwe situatie is men vooral bezig met het verantwoorden naar boze burgers, mekkert psychiater Henrik Keijer. Dat is heel grappig, want in de oude situatie zochten boze burgers juist verantwoording bij Altrecht / Fivoor / Aveturijn als er weer eens een patiënt uit zijn stekker was gegaan - verantwoording die ze toch niet kregen. Dus nu is het volk boos, ja, als er weer eens zo'n veroordeelde mafklapper z'n biezen heeft gepakt. Volgens de Volkskrant is dat 'gedoe' allemaal de schuld van lokale media. Tsja.

