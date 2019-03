Ik vind de volgende quote ronduit misdadig. De persoon die gecommuniceerd heeft dat een Panhuis een modelpatient is heeft bloed aan zijn/haar handen. Dit maakt me zo ontzettend woest. Ik ga even kalmeren.

"In de week voorafgaand aan de acceptatie van Michael P door de FPA in Den Dolder begint het beoogde behandelteam met de voorbereidingen. Tijdens de screening merkt de kliniek op dat Michael P een hoge straf heeft opgelegd gekregen (16 jaar in eerste aanleg, later 12 jaar), gelet op de aard van het hoofddelict (verkrachting). Zij vraagt de PI Vught telefonisch en per e-mail om nadere informatie over de persoon. De PI Vught beantwoordt de vraag met een positief beeld: ‘Hij doet het prima, is psychisch stabiel, goed begeleidbaar, gaat keurig naar zijn dagbesteding en therapieën, geeft negatieve urinetests en is intrinsiek gemotiveerd. Het is een jongen waar je echt geen problemen mee krijgt, dat kun je [hem accepteren] gerust doen, het is echt een modelpatiënt.’31 De PI geeft in deze fase geen informatie over de incidenten die Michael P in Vught heeft veroorzaakt, noch over aangetoond middelengebruik, noch over de recentelijk voltooide delictanalyse."