Alleen in Nederland kunnen hoogrisiciopedo's rondjes rond de Pompekliniek fietsen met een meneer in een witte jas op zichtafstand. En ook alleen in Nederland peddelt de gevaarlijke pedo Johannes van Eijk er dan als een haas vandoor. Gebeurde donderdag al, maar het Openbaar Ministerie heeft een etmaal gewacht met het waarschuwen van de omgeving dat het een gevaarlijke Barneveldse pedo betreft die minstens zes jonge meisjes van 6 en 7 jaar oud heeft misbruikt. Hij werd daar in 2013 voor veroordeeld, nadat hij al een eerdere veroordeling uit 2006 had voor het misbruiken van zijn buurmeisjes had. De OvJ omschreef hem destijds als "een man die op kinderen jaagt". En nu jaagt de politie weer op hem, nadat hij gisteren uit de tbs-kliniek wist te ontsnappen. "Volgens deskundigen is de verdachte een pedoseksueel met een hoog risico op terugval. Na misbruik in 2011 wilde de man niet meedoen aan een preventieproject. " Beeldmateriaal is niet voorhanden en de kliniek geeft geen toelichting. Maar als u hem onverhoopt toch tegen komt in een speeltuin, niet meteen doodslaan svp maar netjes overdragen aan de politie.

Update: Roepnaam Harry.

UPDATE 14u35: Politie.nl verspreidt - eindelijk - een duidelijke foto. Harry rijdt (of reed) op een zwarte mountainbike. Meer beeld na de breek.





