Toch gaven de rechters Benno L geen TBS. Benno L zocht al drie keer een behandeling, en kreeg hem zelfs nu niet. Benno L mocht zonder adequate hulp over zelfbeheersing naar buiten. De vorige ronde was hij eind vijftig, nu begin zeventig. Pedofielen werken op basis van manipulatie, niet op fysieke overmacht, leeftijd is maar een nummer, zijn ervaring maakt hem eigenlijk alleen maar gevaarlijker.

Als je kijkt naar welke delicten Benno L heeft gepleegd, op welke wijze hij die heeft gepleegd en hoe lang hij de dans ontsprong, dan zie je een man die zeer bewust, geraffineerd en professioneel te werk gaat. Je ziet ook iemand die ziek in zijn hoofd is. Daarvoor heb je geen verdere observatie van het Pieter Baan Centrum nodig, want je hebt net een valide observatie in de open samenleving gedaan.

Onze rechtbank oordeelde in 2009 dat de kans op recidive bij Benno L klein was. Pedofilie is een zeer ongewenste geaardheid, die verdwijnt niet. Op welk orakel baseerde Vrouwe Justitia zich!? Het Hof oordeelde dat Benno L een jaar minder celstraf kreeg vanwege media-aandacht. Omdat ik schreef wat ik dacht, mocht Benno L eerder opnieuw kinderen misbruiken. Ben ik nu mededader?

16 Februari 2014 - Protest tegen verblijf Benno L. in Leiden. Boze buurtbewoners protesteren bij de woning van Benno L. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden gaat in gesprek met demonstranten.

Hier moeten politici en rechters de belangen van seksuele psychopaten afwegen tegen de belangen van nog onbekende, onschuldige kinderen. Dat is moeilijk, want die kinderen hebben nog geen naam, gezicht of advocaat. De belangen van pedofielen zijn concreet, de risico`s voor kinderen niet. Terwijl academici verdwalen in ethiek en filosofie, kreeg Benno L een rode loper naar nieuwe kinderen.

De laatste slachtoffers van Benno L zijn een paar jaar oud. Robert Mikelsons had ook een voorkeur voor hele jonge kinderen, want die praten nog niet. Die kinderen zijn wel bezig hun karakter te ontwikkelen. Dat proces is bij duizenden kinderen ruw verstoord. Dat komt bij die kinderen en hun ouders nooit meer goed, die hebben allemaal levenslang. Een celstraf is nooit lang genoeg.

Benno L maakt misbruik van landsgrenzen, ze wisten in Duitsland niet wie hij was. Robert Mikelsons liep als eerste tegen de lamp in Letland, later ook in Duitsland. Interpol vierde vorig jaar hun honderdjarig bestaan, het internet bestaat ruim een halve eeuw en Europol bestaat ruim een kwart eeuw. Privacy voor pedofielen is een onhoudbaar principe. Hun strafblad moet sneller reizen dan hun schaduw.

Het is nu jaren geleden dat Jeffrey Epstein stierf en Ghislaine Maxwell opgepakt werd, maar we wachten nog op de eerste arrestaties onder hun klanten. De machtigste mensen op aarde vlogen met de lolita-expres naar hun eilandje, ze gaan allemaal vrijuit. Micha Kat schreef jarenlang over pedonetwerken, zijn complottheorieën blijken een idyllisch sprookje bij deze werkelijkheid.

We hebben een rechtssysteem dat niet meer iedereen aanklaagt. Die de belangen van verdachten structureel boven slachtoffers en samenleving plaatst. Zijn miljardairs, toppolitici en adelen onaantastbaar? Kan je vervolging afkopen of lang genoeg saboteren? Hoe kan je pooiers veroordelen tot twintig jaar zonder 1 klant te vervolgen!? Als dat gedoogd wordt, wat kan er allemaal nog meer?

Straffen hebben drie doelen: afschrikking, vergelding en voorkoming. Afschrikking geeft louter versleuteling van kinderporno en berekenend gedrag. Vergelding voorkomt eigenrichting. Zodra je Benno L vrijlaat, eindigt directe en volledige preventie. Gezien een behandeling kansloos is, en hij een gevaar voor zijn omgeving blijft, hoort de celstraf naadloos over te gaan in een gedwongen opname.

Zeker bij de groep pedofielen die slachtoffers maakt onder de tien en er meer dan vijf heeft gemaakt. Die zijn te vaak in de snoeppot geweest, die zijn te ver heen en niet meer te redden. Wie veel slachtoffers kon maken, blijft blijkbaar te makkelijk onder de radar en is alleen al daarom een te groot gevaar. Geef hun psychiaters maar aan hun slachtoffers, daar valt meer te repareren en te bereiken.

Ik heb liever niet het Amerikaanse systeem van naming-and-shaming, waarbij pedofielen verketterd worden weggestopt in een hoekje langs het treinspoor. Aangezien Benno L niet alleen een crimineel, maar ook een patiënt is, past een gesloten setting met enige vorm van luxe. Een long-stay afdeling, niet als straf, niet als dure behandeling, maar als gesloten instelling voor de veiligheid van kinderen.

Natuurlijk is een vastzitten zonder perspectief op vrijlating inhumaan. Daarin heeft het EHRM volledig gelijk. Helaas wegen ze geen belangen meer tegen elkaar af, en slaan volledig door richting de criminelen en hun advocaten aanwezig ter zitting. Vrijlating van geraffineerde pedofielen die op industriële schaal misbruik pleegden, is inhumaan voor alle kinderen. Die hebben ook belangen.

De vrijheid van kinderen eindigt, waar die van pedofielen begint.