De Pompekliniek in Nijimegen, de integere vvd'er onder de tbs-klinieken. Ze hebben daar nog net geen bordjes waar de uitgang is, de wijde wereld, een wereld met veel kinderen, zoals kinderen op een schommel en kinderen op het schoolplein en kinderen in het park en kinderen op het sportveld en kinderen in het zwembad - al zal het niet veel schelen. In een maand tijd namen drie (3) veroordeelde tbs'ers de benen. De laatste is Ronald van Z. (en dus niet Ronald Z.), een zedendelinquent gepakt voor kindermisbruik, het bezit van kinderporno en groomen. Zelf vinden ze het bij de kliniek allemaal niet zo erg, al is 'drie op een rij te veel'. Eén is ook al te veel, vraag dat maar aan de ouders van Anne Faber. Enfin, volgens de kliniek heeft de gevluchte Van Z. 'een laag risicoprofiel'. Grappig, want de politie slaat alarm en volgens psychiaters en psychologen wordt 'risico op herhaling van seksueel delictgedrag ingeschat als hoog'. Bronnen van De Tele schetsen voorts een onthutsend beeld: "Op iedere afdeling zijn illegale telefoons, alle soorten drugs, geheugenkaartjes met in de kliniek gedownloade films, porno, en kinderporno te koop (...) pedoseksuelen op een resocialisatie-afdeling met telefoons en pc’s vol foto’s van minderjarige kinderen op straat (...) er zijn relaties ontstaan tussen personeel en patiënten." Zou er OOIT, en dan hebben we het dus niet over Sander Dekker want die kan wel erg weinig, een bewindspersoon zijn die daadwerkelijk iets DOET aan die grappenmakerij bij die tbs-klinieken? Of wachten we gewoon net zo lang tot er wéér een onschuldig meisje van haar fiets wordt getrokken?