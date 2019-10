Dat ze er bij die Pompekliniek in Nijmegen niet veel van kunnen is met drie ontsnappingen (1, 2) in een maand wel bekend; daar zal binnenkort wel een of andere directeur een mooie promotie krijgen. De Pompekliniek, dat is een soort vergiet met te grote gaatjes om de pasta binnen te houden. Dat verdwijnt zo, hup, allemaal in het afvoerputje. En dan staat iedereen schaapachtig te kijken waar de pasta is gebleven. Daar kunnen we minister Sander Dekker dan op aanspreken, maar die geeft helemaal geen fuck om de veiligheid van de omwonenden dus laat maar gewoon zitten. Wat ook frappant is: de tbs'er die ontsnapt is, is de 39-jarige Ronald Z. uit Harskamp (aldus De Tele). Dat is een veroordeelde kindermisbruiker, groomer, recidivist en liefhebber van kinderporno. Gewoon, een vervelende vent. Dus we moeten met z'n allen oppassen voor Ronald Z., maar we mogen niet weten hoe hij heet en we mogen niet zien hoe hij eruit ziet, behalve dat we weten dat hij 1.87 is en een fors postuur heeft. Nou daar heb je er in Nederland godverdomme inderdaad heel erg weinig van. Moeders houd uw dochters maar weer eens binnen.