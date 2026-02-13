Wesley Waldt moet acht jaar de cel in en krijgt daarna tbs met dwangverplichting. Wij hopen dat die dwangverpleging heel erg lang gaat duren want Wesley Waldt is iemand die je niet meer in de samenleving wilt hebben. Maar liefst tien jaar lang misbruikte hij twintig kinderen van tussen de 2 en 10 jaar oud in Helmod, terwijl hij ondertussen goede sier maakte als oppas, voetbaltrainer en oprichter van de stichting 'Smile per mile'. Woestmakend detail: "Sommige van die kinderen missen Wesley W. nu nog steeds, vertelde de officier tijdens de behandeling: "Een kindje heeft gezegd dat ze spijt heeft dat ze met de politie heeft gepraat, omdat ze bang is dat ze meester Wesley nu nooit meer ziet. Een ander kind vraagt zich af of Wesley wel lekker te eten krijgt in de gevangenis. Dit breekt toch je hart?"" Zeg dat. De officier had 15 jaar en tbs geëist, dus hij komt nog goed weg, al had zijn advocaat gevraagd om 5 jaar en tbs met voorwaarden (dus niet opgenomen) omdat hij zo goed meewerkt aan zijn behandeling en alle onderzoeken. Ja houdoe Wesley. Wij hopen dat Wesley niet lekker te eten krijgt.