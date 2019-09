U kunt met terugwerkende kracht weer rustig gaan slapen in de nacht van gisteren op vandaag, want de staatsgevaarlijke tbs'er die is ontsnapt uit de Pompekliniek in Nijmegen is alweer opgepakt. Meneer sneakte door een raampje en zou dankzij rondslingerende bouwmaterialen over het hek geklommen zijn. "Het zou gaan om Dennis P., een man die tbs kreeg opgelegd voor een reeks gewapende overvallen en een ernstig zedenmisdrijf." Het incident heeft bij de kliniek zogenaamd voor flinke opschudding gezorgd. En straks gaat Sander Dekker zich weer afvragen hoe dit nou allemaal toch mogelijk is, dan worden er wat halfbakken maatregelen genomen, dan ontsnapt er ergens anders weer iemand, en dan vraagt Sander Dekker zich weer af hoe dat toch allemaal weer mogelijk is, en dan worden er wat halfbakken maatregelen genomen, en dan ontsnapt er ergens anders weer iemand en dan vraagt Sander Dekker zich af hoe dat dan weer kan, net zolang tot er ergens een keer de verkeerde ontsnapt en een vader en een moeder hun dochter kwijt zijn aan een moordlustige psychopaat.