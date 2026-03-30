ZoekZoek! De voor zedenmisdrijven veroordeelde tbs'er Anne Dijkstra is ONTSNAPT
Anne Dijkstra is geen vrouw, wel een vrij lelijke man
Is zowaar al even geleden maar er is maar weer eens een tbs'er ontsnapt. Anne Dijkstra (41) was zo teleurgesteld dat hij door zijn ouders ANNE werd genoemd dat hij de verkeerde kaaaaaaaaant op is gegaan en werd veroordeeld voor 'een aantal zedenmisdrijven'. En nu is hij ontsnapt en dus is de politie 'dringend' naar hem op zoek. Zo dringend, dat hij met naam (Anne dus), toenaam en foto op het internet is gesmeten. Anne Dijkstra heeft vanochtend om 11.11 uur nog gepind in Hoogezand. "Anne Dijkstra is in 2011 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor een aantal zedenmisdrijven. Hij zat vast in de FPC Mesdag in Groningen. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig de man op te sporen. Als u Anne Dijkstra ziet, bel meteen 112. Als u weet waar hij verblijft, bel de gratis urgente tiplijn via 0800 – 0600." Signalement NA DE KLIKKKK.
Anne Dijkstra
Anne Dijkstra is 1.86 lang, heeft blauwe ogen, volle lippen en een mager postuur. Opvallend zijn zijn afstaande oren en donkere kringen onder zijn ogen. Tijdens zijn ontsnapping droeg hij een bruine winterjas met lichte, brede banen over de schouders en mouwen en daaronder een witte hoody. Hij had een zwarte werkbroek aan en droeg zwarte werkschoenen. Op de laatst bekende beelden in Hoogezand droeg Dijkstra een donkerkleurige hoody. Hou er rekening mee dat hij inmiddels (weer) van kleding kan zijn gewisseld. Anne Dijkstra is de Friese taal machtig.
Lied voor Anne
Reaguursels
