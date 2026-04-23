Weet u wat heel sneu is? Zo ontiegelijk sneu zijn dat je een oud vrouwtje van 74 jaar oplicht door haar via pinpasfraude duizenden euro's afhandig te maken. Zoals dat altijd gaat werd het slachtoffer gebeld door een sneue handlanger van de sneue pinpaspipo's die zich uitgaf als bankmedewerker en haar vroeg de pas 's avonds aan een sneue oplichter (mogelijk weer een ander dan bovenstaande pipo's) mee te geven. Het werd nog een stuk sneuer toen die de vrouw aan de deur ook nog vroeg om sieraden en geld en sieraden en een telefoon + ID-kaart meekreeg. Later gingen de pinpaspipo's aan de slag en pinden de arme vrouw duizenden euro's armer. Gelukkig staan die twee wel mooi op beeld met hun sneue harses dus ZoekZoek en meld indien u vindt.