Ja toch even, want deze 47-jarige opgelichte man had onze vader of moeder kunnen zijn, sterker, het is eigenlijk een wonder dat het onze vader of moeder nog niet overkomen is. Man probeerde iets via Marktplaats te verkopen, doorgaans sowieso geen teken dat het er financieel florissant voorstaat allemaal, en kreeg het verzoek even op een linkje te klikken zodat het pakket bij hem kon worden opgehaald. Een poosje later staat die arme donder af te rekenen in de supermarkt en blijkt hij plots geen saldo meer te hebben. 12 duizend euro, zo het riool in. De dader blijkt een iel ventje dat hoogstwaarschijnlijk nog geen dag in zijn leven heeft gewerkt, maar er desalniettemin geen enkel probleem mee heeft anderen hun zuurverdiende geld af te troggelen. Kent u dit schoffie? Graag melden bij de politie.