Okay, zit dus als volgt. Een 46-jarige voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, Vincent Leenders, was onderdeel van een groep van 11 verdachten die tegen betaling seks had met een 16-jarige jongen. 10 van hen zijn veroordeeld, Leenders zelf daarentegen ontspringt de dans. Hoe? Nou, als volgt.

De Hoge Raad had bepaald dat de zaak niet behandeld mocht worden door officieren van justitie uit hetzelfde Amsterdamse parket als de verdachte. Dit om "te zorgen voor een onpartijdige vervolging en berechting van de verdachte." Maar dat gebeurde dus uiteindelijk niet: "Het openbaar ministerie heeft echter geen andere officieren van justitie ingezet, maar er voor gekozen de officieren uit Amsterdam de zaak in Den Haag te laten behandelen, als plaatsvervangend officieren in Den Haag." Met als resultaat dat "het openbaar ministerie niet ontvankelijk is geworden in de strafvervolging. Uit de wet vloeit voort dat de verdachte dan niet meer mag worden vervolgd voor deze feiten. Anders dan het openbaar ministerie heeft betoogd, is geen sprake van een situatie waarin deze fout nog herstelbaar is. Daarom komt de strafzaak tegen de verdachte met deze beslissing van de rechtbank tot een einde. Het openbaar ministerie kan tegen die beslissing in hoger beroep gaan."

Kortom: de OM-medewerker is vrijgesproken wegens een 'blunder' door OM (een landelijk erkende seksclub) en aangezien je niet tweemaal voor hetzelfde delict berecht mag worden gaat hij nu vrijuit. Hey, rechtsstaat, ENORM LEKKER GEWERKT. Persbericht en volledige uitspraak van rechtbank alhier. Hoe is het eigenlijk met Demmink?]

Seksclub Update: "Nóg een schandaal bij het Openbaar Ministerie. Hoofdofficier van justitie Charles Wiegant stapt op na klachten van medewerkers over ongewenste omgangsvormen."